Fleems en Bar Proef organiseren samen culinaire boottocht op de Schelde

NET OPEN. Evy (40) en Davy (37) starten met ‘Foert’ pop-upbar in eigen schuur: “Alles begon met een sneukel­tocht”

Evy De Smedt (40) en Davy Polspoel (37) uit Schoonaarde hebben pop-upbar ‘Foert’ geopend in hun schuur in de Rimeirweg. De bar zal zeker tot eind september open blijven. “Er zijn in Schoonaarde bijna geen drinkgelegenheden meer. Daarom hebben we de handen zelf maar uit de handen gestoken”, klinkt het.