File van anderhalve kilometer lang aan autokeuring in Dendermonde: “Eerste automobilisten stonden hier al om twee uur ‘s nachts”

Dendermonde Net zoals bij alle autokeuringen in West-Vlaanderen was het ook vrijdagochtend urenlang wachten geblazen aan de keuring in Dendermonde. Meer dan een kilometer lang stonden ze aan te schuiven om hun wagen te laten keuren. Sommige automobilisten keerden ook gewoon terug naar huis. “De eerste wagens stonden hier om twee uur ‘s nachts, en om vier uur ‘s nachts kwamen er nog eens een heleboel bij", klinkt het bij de keuring in Dendermonde.

Dat het chaos zou zijn, stond in de sterren geschreven en daarom had de politie al enkele maatregelen genomen. Het advies om weg te blijven van de keuring werd niet door iedereen gevolgd, want om 8.30 uur vrijdagmorgen stond er al een file van ruim een kilometer aan te schuiven voor de keuring. Een van hen was Godelieve Blommaert uit Dendermonde. “Ik was hier rond half 9 toegekomen, en zag toen al de lange wachtrij voor mij", zegt Godelieve.

Godelieve heeft een man met een beperking, die mee zat in de wagen omdat hij niet alleen thuis kon blijven, maar de vrouw merkte al snel dat het onbegonnen werk was. “Ik had al een tijd aangeschoven en er kwam amper beweging in de lange rij voor mij”, zegt ze. “Omdat het ondoenbaar was met mijn man heb ik rechtsomkeer gemaakt en ben ik weggereden.” De vrouw besliste om naar Londerzeel te gaan, en daar was amper iemand aanwezig. “Op een halfuur ben ik daar geholpen en waren ze bijzonder vriendelijk", zegt de vrouw.

Voor Godelieve is het onbegrijpelijk dat de keuring niet op een andere manier kan verlopen. “Dit is absoluut geen manier van werken, niet in mijn situatie, maar ook niet in die van vele anderen", klinkt het. “De overheid moet echt een oplossing zoeken. Een afspraak maken brengt ook al niet veel zoden aan de dijk, want op het moment dat ik zou kunnen gaan, is mijn keuring al vervallen”, klinkt het. Voor sommigen was het wachten frustrerend, maar anderen sloegen een babbeltje met elkaar tijdens het wachten. Lien, Diane en Rita hielden er de moed in en probeerden positief te blijven.

De autokeuring in Dendermonde besloot op een bepaald moment zelf even de poorten te sluiten omdat er te veel voertuigen kwamen opgereden. De meeste automobilisten bleven staan om toch hun wagen te laten keuren, maar moesten daarvoor uren aanschuiven. De politie hoefde niet in te grijpen en stuurde geen auto’s terug naar huis, maar liet wel voldoende signalisatie staan. Zij raden ook aan om vandaag niet meer naar de autokeuring te komen.

