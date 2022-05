Fifty-One Club kan eindelijk weer uitpakken met Maatjesavond: “In recordtijd uitverkocht”

Het is al jaren traditie dat Fifty-One Club Dendermonde elk jaar de eerste maatjes presenteert tijdens een benefietavond. De opbrengst ervan gaat steevast naar het goede doel. Maar de coronacrisis stak stokken in de wielen en de voorbije jaren werd het event dan ook telkens geschrapt. Tot nu. Een volgende editie staat op dinsdag 14 juni in Hangar 43 op het programma.

Wie nog toegangskaarten wil, is er evenwel aan voor de moeite. Het evenement is nu al volledig uitverkocht. Dat wil zeggen dat liefst 1.200 aanwezigen present zullen tekenen. “Nooit eerder hebben we onze toegangskaarten in zo’n snel tempo aan de man weten te brengen”, zegt voorzitter Marino De Batselier. “Na twee jaar zonder maatjes was er werkelijk een stormloop op tickets. Dat is natuurlijk een mooie zaak voor het goede doel, want de opbrengst gaat integraal naar sociale projecten in de Denderregio.”