Fietser gewond naar ziekenhuis na val op Zeelsebaan

Appels Vrachtwa­gen die fietser aanreed in Appels blijft ontkennen: “Ik zou gestopt zijn als ik hem had aangereden”

Vrachtwagenbestuurder M.E. stond vandaag opnieuw voor de rechtbank in Dendermonde voor zijn aandeel in een aanrijding met een fietser op de Zandstraat in Appels. Op 8 januari 2020 reed hij daar een fietser aan die even in levensgevaar verkeerde. “Ik heb de fietser niet geraakt, anders zou ik zeker gestopt zijn”, verklaarde M.

15:58