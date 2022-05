Fietsende scholier gewond na aanrijding met auto: bestuurder verblind door zon

DendermondeAan het kruispunt met de Lange Dijkstraat en Vlassenhout in Dendermonde is dinsdagochtend een fietser gewond overgebracht naar het ziekenhuis na een aanrijding. De fietser was op het moment van de feiten op weg naar school.