Fiësta Aaghem is helemaal terug: “Na ingetogen versie vorig jaar nu alle registers open met drie dagen feest”

OudegemFiësta Aaghem, het festival van ‘t Pyl in Oudegem, is helemaal terug van weggeweest. Dubbel en dik zelfs, want met de vijftiende jubileumeditie beloven de organisatoren zelfs drie dagen feest. “Nog nooit hebben we zoveel variatie aan muziek en animatie gehad. Alle registers gaan open”, klinkt het.

Eigenlijk moest Fiësta Aaghem de vijftiende jubileumeditie al voorbij zijn, maar daar dacht het coronavirus anders over. Na een geannuleerde editie in de zomer van 2020 en een ingetogen versie in 2021 in gedachten laten de organisatoren zich evenwel niet afschrikken om er dit jaar weer voluit voor te gaan. “Onze beperkte Fiësta vorig jaar werd gesmaakt, maar de bezoekers misten het dansen”, zegt voorzitter Elize Clinckaert. “Dat gaan we dit jaar helemaal goed maken. Er kan zelfs drie dagen gedanst worden, met elke dag een eigen thema.”

Onder de noemer “We are Fiësta” bieden de organisatoren van de Oudegemse vereniging ‘t Pyl drie aparte evenementen aan: Fiësta Deluxe, Fiësta Loca en Fiësta Aaghem. “Elke dag opnieuw passen we de aankleding van de site volledig aan om die zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de sfeer en muziek die we op dat moment presenteren”, zegt Clinckaert. “Sinds het ontstaan van Fiësta is dit uitgegroeid tot een zomerse klassieker die steeds op meer belangstelling kan rekenen uit de ruime regio. We gaan dit jaar voor niet minder. En mooi meegenomen: alles wordt duurder, behalve Fiësta!”

Het festival opent op donderdag 7 juli met Fiësta Deluxe. “Het concept probeerden we vorig jaar uit voor onze sponsors. Zij werden verwend op een VIP-avond en dat bleek heel leuk te zijn”, zegt Bart van Malderen van ‘t Pyl. “Daarom hebben we beslist dit te herhalen, maar dan voor een breder publiek. Iedereen kan genieten van deze luxe-avond, het mag dan allemaal wat chiquer. Er zijn aperitiefhapjes en cava, of ander lekkers uit de foodtruck. Muzikaal gaan we deze avond voor wat jazz en een tocht door zeventig jaar rock en roll dankzij de begenadigde muzikanten van The Wizards. Tussendoor pikt het publiek nog wat standup comedy mee met Sergej Lopouchanski & Yannick Joos.”

Op vrijdag 8 juli is het tijd voor Fiësta Loca, met een variëteit aan acts waar overal een hoek af is. De organisatoren beloven een knotsgekke editie met Jerk Beefy, Zuperking, Dead Elvis and His One Man Grave, Wegsfeer, The Bollock Brothers, The Kids, Radio Negra en DJ Joost van Zebedeüs.

Fiësta Aaghem op zaterdag 9 juli moet dan weer dé megaparty van het weekend worden. Het publiek wordt die avond vergast op zuiderse ritmes, cocktails, foodtrucks, optredens van Les Taupes qui Boivent du Lait, Jaman en de 90's Partyband Hammertime. DJ Adriaan Van den Hoof sluit met een DJ-set het festival af.

Fiësta zal deze keer op het grasveld achter de sportsite aan de Ouburg plaatsvinden. Alles wordt er gecentraliseerd rond een grote feesttent. Toegangskaarten in voorverkoop kosten 30 euro voor Deluxe en 10 euro voor Aaghem en Loca. Alle info: www.tpyl.be.

