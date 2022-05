Fiat voor restauratie Lambroeckkapel

De kapel van Onze Lieve Vrouw van Lambroeck is één van de meest gekende kapellen in Oudegem en een duidelijk herkenningspunt in het dorp, gelegen langs de Lambroeckstraat tussen Hoekstraat en Bosstraat. Het gebouwtje is evenwel al jaren totaal versleten. De roep om een restauratie van dit stukje erfgoed klonk dan ook steeds luider. De kerkfabriek maakte een restauratiedossier op en diende dat in bij Onroerend Erfgoed. Ook de Dendermondse gemeenteraad gaf een definitief fiat voor de restauratie. Het renovatieproject zal ongeveer 200.000 euro kosten. 61.581 euro daarvan wordt betoelaagd door het Dendermondse stadsbestuur.