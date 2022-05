Ferdinand en Maria vieren briljanten jubileum

Ferdinand en Maria, allebei geboren en getogen in Baasrode, liepen elkaar indertijd letterlijk tegen het lijf. Ferdinand deed immers aan atletiek en zijn looptrainingen brachten hem naar de Broekkant, waar Maria woonde. “Niet lang na onze eerste ontmoetingen zijn we getrouwd”, vertelt Ferdinand. “Het ging allemaal heel snel. Maria was op haar negentien jaar al mama van drie kinderen. Nog wat later kwam er nog een vierde spruit.”

Ondertussen zijn er ook zes kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Ferdinand begon zijn carrière als tuinman, maar ging later bij “den Ola” in Baasrode werken. Ondertussen nam Maria de zorg voor de kinderen op zich. In de vrije tijd maakten de twee vele reizen. “Nu genieten we van de kleine dingen van het leven”, zegt Maria. “Eén ding is zeker: we hebben dat al die jaren goed gedaan. En we hopen op nog veel mooie momenten samen.”