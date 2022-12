Feestkomitee nodigt Jeko uit voor kerstconcert

Met het kerstconcert wil het Feestkomitee Mespelare extra sfeer brengen in het dorp. Het gebeuren vindt plaats op zondag 18 december. Jeugdkoor Jeko zingt vanaf 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Sint-Aldegondiskerk in Mespelare. De toegang tot het kerstconcert is gratis. Na het concert is nog een gezellig samenzijn voorzien in ontmoetingscentrum De Mespel. Bezoekers vinden daar pannenkoeken met koffie, glühwein en streekbiertjes. Iedereen welkom.