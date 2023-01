Feestcommissie Oudegem eert overleden Theo Cool tijdens Winterhappening: “Hij blijft altijd in onze herinnering”

Jarenlang was Theo Cool erg actief bij heel wat verenigingen in Oudegem. Zijn hele leven was hij bovendien in de weer geweest om Oudegem en dienst folklore in de kijker te zetten en in stand te houden. Met de Feestcommisie Oudegem organiseerde hij daarvoor, als voorzitter, tal van activiteiten. Dat voorzitterschap had hij ondertussen al een paar jaar geleden doorgegeven en Theo was recent nog benoemd tot erevoorzitter. Toen hij in december op 88-jarige leeftijd overleed, zorgde zijn dood dan ook voor een schokgolf in Oudegem. Velen betreurden het overlijden.