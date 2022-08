Feestcommissie en Petatje kijken uit naar Gouden Patattenworp: “Duizend aardappeltjes inpakken”

In aanloop van de Septemberkermis dit weekend, verzamelden leden van de Feestcommissie maandagavond al in het gemeentehuis van Oudegem. Daar moest hard gewerkt worden. Samen met het nieuw verkozen Petatje Alexander Van Laethem pakten de leden er duizend kleine aardappeltjes in. Die worden zondag vanop de pui van het gemeentehuis uitgestrooid tussen de menigte toeschouwers op het dorpsplein. Tussen de aardappeltjes zit één hoofdprijs: een winnend ticket voor een gouden juweel. De Gouden Petattenworp is traditie tijdens de kermis en kan altijd op een massa belangstellenden rekenen.

“Maar voor dat hoogtepunt er is, staat er tijdens het kermisweekend ook nog heel wat anders op het programma”, zegt MyriamRingoet van de Feestcommissie. “We houden vast aan vaste waarden om de folklore van ons dorp in de kijker te zetten, maar er is dit jaar ook een nieuwigheid. De kinderjaarmarkt op maandag kende al een tijd een tanende belangstelling en daarom kiezen we voor een ommezwaai. We richten op zaterdag een kinderdorp in in de Sint-Sebastiaansstraat met allerlei kinderanimatie. Ook de jaarmarkt zal op zaterdag plaatsvinden. Er zijn daarvoor zelfs schepen en geiten beloofd.”