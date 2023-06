Feestcommisie zorgt voor dertiende Dorpsfeest

Rapport legt pijnpunten oude gevangenis bloot: “Bezorgd om weer in gebruik nemen”

Stroompannes door waterinsijpeling, ongestoord bezoek te vroeg afgebroken en gedetineerden die op de grond moeten slapen. In de oude gevangenis van Dendermonde was het echt zo erg als het er uitziet in de “exclusieve “Binnenkijker”-reportage die we er recent over brachten. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Commisie Toezicht, die elke gevangenis in ons land in de gaten houdt. Een overzicht van de pijnpunten.