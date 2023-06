Feestcomiteit gelast rommelmarkt op Groene Dender af: “Geen concurrentie aan andere organisatie aandoen”

Zwalpende bestuurder in centrum Dendermon­de botst tegen geparkeerd voertuig en gaat op de vlucht: vier maanden rijverbod

J.B uit Dendermonde stond dinsdag terecht in de politierechtbank van Dendermonde nadat hij onder invloed een ravage veroorzaakte in het centrum van Dendermonde. Hij zwalpte met zijn wagen en botste uiteindelijk tegen een geparkeerd voertuig waarna hij op de vlucht sloeg. Camera’s in de stad legden het rijgedrag van de man vast.