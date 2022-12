Familiedrama in appartement: man (33) brengt zwangere partner (28) en zoontje (5) om het leven en geeft zich aan bij politie

Sint-Gillis-DendermondeEen 33-jarige man heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn 28-jarige zwangere partner en een jongen van 5 jaar om het leven gebracht. De dader gaf zich nadien aan bij de politie. De feiten speelden zich af in een appartementsgebouw in de Werkplaatsstraat in Dendermonde. Er werd een bloedstaal van de dader afgenomen om na te gaan of de man onder invloed was.

Om 6 uur deze ochtend is I.Y. (33) zichzelf gaan aangeven in het politiekantoor van Dendermonde. Daarbij vertelde hij dat hij zijn vrouw, die overigens zwanger was, en kind om het leven had gebracht. Er werd een bloedstaal van de dader afgenomen om na te gaan of de man onder invloed was. De hulpdiensten vonden in de slaapkamer de twee lichamen van moeder en kind. Voor hen kon er geen hulp meer baten. De straat werd meteen afgesloten voor alle verkeer.

Het parket kan voorlopig nog niet verder ingaan op de omstandigheden. Ze wachten het sporenonderzoek af. “We wachten op de vaststellingen van de wetsgeneesheer om hem er daarna mee te confronteren”, zo klinkt het bij korpschef Patrick Feys en Bernadette Baeyens van het parket van Oost-Vlaanderen. In de namiddag zal de verdachte uitgebreid verhoord worden. Later wordt hij dan voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar de kans is groot dat dit pas zondag zal gebeuren.

Het koppel was getrouwd en woonde sinds een half jaar in het appartement in Sint-Gillis. Volgens enkele kennissen van de vrouw waren er geen spanningen tussen het koppel, al zouden ze in het verleden wel al eens een tijdje uit elkaar geweest zijn. De man woonde nog in Turkije toen ze al samen waren, maar kon pas later naar hier komen.

Later meer.

Volledig scherm Het labo kwam ter plaatse. © Koen Baten

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Koen Baten

Volledig scherm De straat is volledig afgesloten door de politie. © Koen Baten

