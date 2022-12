Familiedrama in appartement: man (33) brengt partner (28) en kind (5) om het leven en geeft zich aan bij politie

Het was vanochtend vroeg dat de dader zichzelf is gaan aangeven bij de politie om te vertellen wat hij gedaan had. De hulpdiensten vonden in de slaapkamer de twee lichamen van moeder en kind. Voor hen kon er geen hulp meer baten. Het gezin woonde sinds twee jaar in de Werkplaatsstraat. De straat werd meteen afgesloten voor alle verkeer. Het parket en het labo zijn ter plaatse om de tragische feiten te onderzoeken.