Familie voor rechter na negeren corona-bezoekregeling in AZ Sint-Blasius

Grembergen Eerste klik tijdens bal in Zwamberhof en nu zijn Etienne en Josée gouden paar

Etienne (72) Van Nuffel en Josée Moens (74) uit Grembergen vieren hun gouden jubileum. Vijftig jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje en dat zetten ze in de kijker in het Gildenhuis in Grembergen.

18:43