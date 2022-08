Familie Blindeman trots op viergeslacht: “Nobel is vierde mannetje op rij”

Nobel Blindeman werd geboren op 18 juni dit jaar. Met 3.224 kilogram en 51 centimeter was hij meteen een flinke baby. Fiere papa is Michaël Blindeman (35) uit Dendermonde. Ook grootvader Marc Blindeman (63) is meer dan trots op zijn kleinkind én het viergeslacht waar die voor zorgt. En dan is er nog overgrootvader Honoré Blindeman (87). Die had heel hard gehoopt op een jongetje als achterkleinkind om een viergeslacht volmaakt te maken.