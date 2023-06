Fab Lab opent de deuren op zolder Huis Van Winckel: “Jongeren naar hartelust laten experimenteren”

IN BEELD. CC Belgica viert einde langdurige renovatie met Primeur XL

Het is een zonovergoten Primeur XL geworden in het stadshart van Dendermonde. Cultuurhuis Belgica vierde zo het einde van een langdurige renovatie, waarbij nu eindelijk ook de tuin met tuinterras klaar is. En dat leverde leuke beelden van onze fotograaf op.