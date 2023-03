Ex-politiebaas Glenn Audenaert in september voor correctionele rechtbank wegens corruptie

Ex-politiebaas Glenn Audenaert, ondertussen met pensioen, zal zich in september voor de correctionele rechtbank in Dendermonde moeten verantwoorden. Hij staat terecht omdat hij zich jaren geleden dik zou hebben laten betalen om de hoofdzetel van de federale politie te doen verhuizen naar de eigendom van een kennis.

Het Openbaar Ministerie meent dat Audenaert, toen hij nog baas was van de federale gerechtelijke politie (FGP) Brussel, zijn invloed gebruikte om de hoofdzetel van de federale politie te laten verhuizen naar een groot kantorencomplex aan de Brusselse Koningsstraat: het Rijksadministratief Centrum (RAC), vandaag de werkvloer van ruim 2.000 politiemensen. Dat gebouw was eigendom van de Nederlandse vastgoedtycoon Frank Zweegers, diens bedrijf Breevast en de Belgische ontwikkelaar Immobel. Ze kochten het in 2003 van de Belgische staat voor goed 27 miljoen euro. In 2014 verkochten Breevast en Immobel het door voor 330 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie meent dat Audenaert er mee op toegezien heeft dat de keuze op het RAC viel. De politiebaas zou tegen betaling zijn invloed hebben aangewend, zowel op vraag van Zweegers als van lobbyist Koen Blijweert.

De bal ging aan het rollen toen speurders van de Bijzondere Belastinginspectie in 2010 tijdens een huiszoeking bij een groente- en fruithandelaar in Waasmunster een brief van de handelaar aan Audenaert vonden. Daarin vroeg die of de politiebaas in de politiedatabank een bedrijf kon opzoeken. Maar een politieman mag geen informatie opzoeken in de politiedatabank om een burger van dienst te zijn. In het onderzoek dat volgde, ontdekten speurders dat Audenaert ook grote sommen geld gekregen had, alles samen meer dan 100.000 euro. Tijdens een urenlange ondervraging verklaarde Audenaert dat die centen van Zweegers kwamen. “Geen smeergeld, gewoon een cadeau”, benadrukte hij wel.

Het parket denkt daar anders over en dagvaardde de ex-topflik voor openbare omkoping, witwassen, schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte. Audenaert riskeert zo tot 5 jaar cel. Dinsdag werd de zaak in de rechtbank van Dendermonde voor een eerste keer opgeroepen, maar nog niet behandeld. Audenaert was ook zelf niet aanwezig voor de inleidingszitting. De pleitdatum werd vastgelegd na de zomer, op 12 september.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.