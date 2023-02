Eten van potje yoghurt levert bestuurster acht dagen rijverbod op

De feiten speelden zich af in Dendermonde terwijl ze op weg was naar het ziekenhuis voor te helpen bij een operatie. Omdat ze nog niet had gegeten nam ze achter het stuur een potje yoghurt, maar hierdoor begon ze wel te zwalpen op straat. Een politieman die achter haar reed merkte dit op en zag hoe het voertuig maar tegen 35 per uur reed en dat ze van links naar rechts zwalpte. Ze reed zelf even volledig op het vak van de tegenliggers en reed nadien half op een busstrook en op de gewone rijstrook. De vrouw besefte dat ze dit niet had moeten doen, en dat ze gewoon even had moeten wachten tot ze op de parking van het ziekenhuis stond. De vrouw was bijzonder onder de indruk dat ze voor de eerste keer in haar carrière voor een rechtbank stond.