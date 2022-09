Eremedaille voor François De Bleser: “Mee aan basis van geslaagde Vier Vrede”

François De Bleser was indertijd schepen toen hij door oud-strijdersverenigingen werd aangesproken over de tanende belangstelling voor de plechtigheden en herdenkingen van wapenstilstand 11 november in Dendermonde. “Het is de taak van de Nationale Strijdersbond van België (NSB) om ervoor te zorgen dat blijvende aandacht gaat naar diegene die hun leven gaven voor onze vrijheid”, zegt Luc Dilewyns, voorzitter van NSB Gewest Dendermonde. “De Bleser had oren naar onze verzuchtingen en voegde de daad bij het woord om te proberen voor een nieuw elan voor de novemberplechtigheden te zorgen. Al gauw vond een eerste vergadering plaats en uiteindelijk resulteerden de inspanningen in een eerste editie van Vier Vrede. Sindsdien is dit een jaarlijkse herdenking in Dendermonde, die op veel belangstelling kan rekenen. Dankzij de medewerking van velen hebben we nu een viering waar velen naar opkijken.”