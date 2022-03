Elke en Jordan van Drukletter lanceren Ros Beiaard-collectie: “Allemaal begonnen met grapje voor de kinderen”

Elke Van Mele (34) en Jordan Drieghe (39) mogen nu in Waasmunster wonen, ze werden wel in Dendermonde geboren en dus stroomt ook de liefde voor het Ros Beiaard door hun aderen. Omdat ze allebei in Dendermondse scholen les geven, voelen ook zij bovendien de kriebels bij iedereen toenemen om het Ros eind mei na meer dan tien jaar weer te mogen zien. “En daar komen dan onze collega’s bij die ons zo gek kregen om met Drukletter ook een collectie naar aanleiding van die Ommegang uit te brengen”, lacht Elke. “Natuurlijk vonden we het wel leuk om dat te doen.”

Drukletter van Elke en Jordan bestaat net één jaar. “Het is allemaal begonnen met een grapje bij onze kinderen”, vertelt Elke. “Zij durfden aan tafel nogal zeuren over wat de pot schaft. Al lachend zeiden Jordan en ik dan dat we hen een trui gingen maken met daarop ‘zeurkous’ gedrukt. Het was de kiem van het concept voor Drukletter. We bedrukken kledij en allerlei hebbedingetjes met leuke woordspelingen en tekeningetjes die we zelf ontwerpen. Die staan altijd in een ronde. Belangrijk is ook dat we altijd alleen stoffen van duurzaam materiaal kiezen, zoals organisch katoen. Dat is niet alleen beter voor de natuur, maar ook zachter om aan te trekken.”