Eindelijk echte thuis voor De Speelplaneet: “Fantastische start van speelpleinzomer”

Tuinlaan niet alleen speel­straat maar voortaan ook straatbi­bli­o­theek

De Tuinlaan in Grembergen is deze zomer speelstraat, maar de bewoners zorgen ook voor een blijvend initiatief. Midden de straat is een minibibliotheek geopend. “We wensen jong en oud er massa’s leesplezier mee”, klinkt het.