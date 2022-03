Eind april sluit vaccinatiecentrum in vroegere kerk Keur de deuren: “Huurtermijn loopt af”

De vaccinatiecampagne voor de regio Dendermonde werd indertijd opgestart met een vaccinatiedorp in Appels voor inwoners uit Dendermonde, Lebbeke en Berlare en eentje in Hamme voor bewoners van Buggenhout, Zele en Hamme. Na de grootste drukte werd dat van Hamme gesloten en vervolgens ook dat van Appels. Er werd op dat ogenblik gekozen voor één nieuw, centraal vaccinatiecentrum in de vroegere kerk van wijk Keur in Dendermonde. Sinds begin november werden daar alle vaccins tegen Covid-19 uitgedeeld.

Nu is het einde in zicht. De Vlaamse Regering heeft nog geen beslissing genomen over de verdere vaccinatiecampagne van april tot en met december dit jaar, maar de Eerstelijnzsone Dender is wel zeker dat er in de vroegere kerk van het Keur geen vaccinaties meer zullen gebeuren na eind april. “De huurperiode voor dit gebouw tussen ons en de eigenaar loopt dan af”, zegt coördinator Reinout Remmery. “Gelijk wat de beslissing van de regering ook zal zijn, na april zal er niet meer in het huidige centrum gevaccineerd worden. Waar dan wel is voorlopig nog niet duidelijk. We bekijken nog verschillende, alternatieve pistes.”