Eigenlijke heraanleg kruispunt Noordlaan met Veerstraat en De Bruynlaan begonnen

In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer wil het Dendermondse stadsbestuur van het kruispunt van De Bruynlaan met Noordlaan en Veerstraat een volwaardige én veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen de Scheldedijk en het stadscentrum, via de Veerstraat, maken. “Op die manier hebben fietsers en voetgangers een veilige passage tijdens de werken aan de Mechelse Poort in de komende jaren”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA).

Ook de aansluiting van de De Bruynlaan op de Noordlaan wordt verlegd. Wie de De Bruynlaan wil indraaien, zal dat in de toekomst voorbij het nieuwe appartementsgebouw moeten doen, in plaats van ervoor. De De Bruynlaan wordt een “woonstraat” met tweerichtingsverkeer, een parkeerstrook aan de zijde van de woningen, aan beide zijden voetpaden en een groenstrook aan de straatzijde van de nieuwe appartementen.

Een aannemer is deze week aan de slag gegaan in de Noordlaan, tussen Kasteelstraat en net voorbij de Veerstraat. In een eerste fase, tot half augustus, wordt gewerkt in de rijrichting van het kruispunt Mechelse Poort. In een tweede fase is de andere rijrichting naar Appels aan de beurt. Tegen oktober 2022 moeten de werken achter de rug zijn.