Eigen Campusradio voor Oscar Romerocollege: minister Dalle geeft startschot

De leerlingen van campus Noordlaan van het Oscar Romerocollege in Dendermonde hebben voortaan een eigen radio op school, radio CNO. “Het gaat om een radiozender gemaakt door één voor onze leerlingen”, zegt directeur Joeri De Blauwe. “Het station is alleen binnen de campus te ontvangen, maar heeft wel alles wat een echt radiostation te bieden heeft: jongeren kunnen muzieknummers kiezen, er zijn interviews en leerlingen kunnen daarvoor thema’s aanbrengen.”

Het idee ontstond tijdens de Leerlingenraad. Dankzij financiële steun van de ouderraad en met een volmondige ja van de directie, kon het gerealiseerd worden. Vanaf nu gaat Radio CNO elke donderdagmiddag in de ether, maar de kans is groot dat het project in de toekomst nog uitbreidt naar meer dagen. Nadat minister Benjamin Dalle hoorde over de plannen van de leerlingenraad, was die meteen zo enthousiast dat hij bereid was het project eigenhandig op gang te komen trappen. Hij werd donderdagmiddag dan ook warm verwelkomd door de school, waarna de minister zelf de eerste beats de ether instuurde.