Eerstelijnszone Dender presenteert met “Sterrelicht en Appeltaart” warme musical

Dendermonde Stad en lokale onderne­mers slaan handen in elkaar voor Winter Wonderstad: “Extra beleving met gezellige winteracti­vi­tei­ten”

Dendermonde wordt de komende maanden ‘Winter Wonderstad’. Daarvoor slaan het stadsbestuur en een reeks lokale ondernemers de handen in elkaar. Resultaat is een reeks winteractiviteiten in en rond een grote houten chalet op de Grote Markt. “Dit moet voor extra beleving in de wintermaanden zorgen”, klinkt het. Ontdek er hier alles over:

9 november