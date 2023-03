Eerstelijnszone Dender organiseert inspiratiemoment rond buurtzorg

Familie teleurge­steld nadat agenten niet worden vervolgd voor dood van Jim in politiecel: “De rechter had de videobeel­den niet eens gezien”

Vier jaar geleden overleed Jim Cooreman uit Lebbeke na een cocktail van drugs in een politiecel in Dendermonde. De drie agenten brachten hem naar daar, ondanks zijn vraag om medische hulp. Het drietal verscheen vorige week voor de raadkamer in Dendermonde voor schuldig verzuim en onopzettelijke doding, maar wordt niet verder vervolgd. De vraag is of de familie nog verdere stappen zal ondernemen.