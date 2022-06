Eerstelijnszone Dender lanceert folder met tips voor bezoek aan de dokter

Dendermonde Loods De Tondeldoos herbergt voortaan ook ontmoe­tings­ruim­te: “Elke woensdag babbel bij de koffie”

De Tondeldoos, dat zich inzet voor kansarme gezinnen in Dendermonde, heeft een nieuw initiatief gelanceerd. In de loods aan de Briel is nu ook een ontmoetingsruimte ingericht. Liefhebbers zijn er elke woensdag welkom voor koffie, taart en een gezellige babbel.

9 juni