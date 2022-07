Eerste Walking Appels tijdens jaarmarktweekend

Vier dagen feest is het in Appels naar aanleiding van de jaarmarkt die er al decennia traditie is. Het kermisweekend werd vrijdagavond op gang getrokken met een allereerste editie van de Walking Appels. Plaatselijke verenigingen konden in de Hoofdstraat een standje opstellen en bezoekers iets lekkers of een leuke activiteit aanbieden.

“De vrijdagavond was tot nu toe een wat ‘zwakker moment’ in de programmatie”, zegt Danny Van Hecke, secretaris van het Appelse Feestcomité. “Daarom besloten we eens iets nieuws uit te proberen. Er zijn de voorbije jaren heel wat nieuwe inwoners in Appels komen wonen. We dachten dat ze niet alleen met elkaar kennis kunnen maken, maar ook met wat de lokale verenigingen te bieden hebben. Daarom geven we de Appelse verenigingen de kans hun werking voor te stellen en wat centjes te verdienen.”