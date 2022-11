Eerste kunstwerk op sokkel in tuin aan bibliotheek

Lebbeke Bestuurder gaat met hoge snelheid uit bocht en vernielt twee voortuinen

In de Opwijksestraat in Lebbeke is een bestuurder afgelopen nacht uit de bocht gegaan met enkele passagiers aan boord. Hij reed door een voortuin en kwam daarna tot stilstand in de voortuin van gemeenteraadslid Francois Saeys (Open Vld). “Gelukkig hebben de tuinen hun afgeremd, anders zaten ze tegen mijn woning", vertelt hij.

24 november