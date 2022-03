Eerste klik tijdens bal in Zwamberhof en nu zijn Etienne en Josée gouden paar

Dendermonde/Lebbeke Drie jonge streekge­noot­jes mee op de planken in musicalver­sie The Sound of Music: “Hele uitdaging, maar zo leuk om te doen!”

Voor de nieuwe Vlaamse musicalversie van The Sound of Music maken drie jonge streekgenootjes deel uit van de muzikale familie Von Trapp. Marie (10) en Senne (13) uit Dendermonde en Lola (11) uit Lebbeke kruipen respectievelijk in de huid van Gretl, Friedrich en Martha. Repetities lopen volop. “We hebben er ongelooflijk veel zin in”, klinkt het.

