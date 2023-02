Eerste huurders nemen intrek in sociale woonsite Covelo: “Mooie heropwaardering van site die jarenlang vervallen was”

Dat het woonproject de naam “Covelo” kreeg, is geen toeval. Dat verwijst naar de vroegere garage die jarenlang in de volksmond in Oudegem zo genoemd werd. Het gebouw stond te verkrotten nadat begin jaren zestig alle activiteiten er werden stopgezet. Het terrein op de hoek van de Varenberg met de Oudegemsebaan vormde zo meer dan twintig jaar lang een kankerplek in Oudegem. Sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn -ondertussen opgegaan in huisvestingmaatschappeij Stek92- verwierf de site in 2016 om daar verandering in te brengen. In 2018 werd de garage al gesloopt, om vervolgens plannen te maken voor een nieuw sociaal wooncomplex met seniorenwoningen voor 65-plussers.