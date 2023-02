Eenrichtingslus behouden of niet? Digitale peiling tot midden februari

Wieze/Buggenhout Vijfde vestiging voor Switch: Xavier neemt frituur rechtover Oktoberhal­len over

Ooit begon hij met één frituur in Buggenhout. Nu heeft Xavier al een keten met vijf vestigingen. De stuwende kracht achter de Switch-frituren in de streek heeft er nu ook één in Wieze. “Evidente tijden zijn het niet, maar de drive is groot”, klinkt het.

10:59