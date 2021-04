“Een seksueel roofdier”: 18 jaar cel voor man die zijn bruid tijdens huwelijksreis in Bali van klif duwt om haar te doden

Baasrode Putten fietsroute Briel alleen maar nog groter en dieper geworden, maar beterschap is op komst: aannemer maandag gestart met herstellin­gen wegdek

13 april Een goed jaar nadat de erbarmelijke toestand van de weg langs de Schelde in de wijk Briel in Baasrode voor heisa zorgde, is de toestand nog erger geworden. Aan de gigantische plas water is geen doorkomen aan. Net op het moment dat oppositieraadslid Stefaan Van Gucht (VB) nogmaals aan de alarmbel trekt, is echter plots beterschap in zicht. Maandag is een aannemer gestart met herstellingen.