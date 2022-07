Echo-monument weer blikvanger aan Ouburg

Het Echo-monument in Oudegem raakte in het voorjaar van 2019 zwaar beschadigd tijdens een storm. Het werk, ooit geplaatst in de rand van het succesvolle televisieprogramma op de toenmalige BRT, viel niet meer te herstellen of te restaureren. Maar het stadsbestuur wilde wel een nieuw kunstwerk in de plaats zetten. Inwoners van Oudegem mochten zelf kiezen of er in de plaats een replica van het oude kunstwerk moest komen, een nieuw werk dat refereert naar Echo of een volledig nieuw kunstwerk.