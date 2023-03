Dynamisch Dendermonde VZW organiseert lenteactie waarbij je aan 5.000 euro cadeaubonnen kan winnen

Jaarlijks werd er in Dendermonde het fashion weekend georganiseerd, en dit onder verschillende vormen. “Zo hadden we bij de laatste editie een fashion & Travel Weekend waarbij de Fashion winkels en de reisbureaus de handen in elkaar sloegen. Zij hadden het best zwaar tijdens en na de Corona maatregelen. Met een aantal winkeliers uit de kledingsector hebben we de koppen bij elkaar gestoken en al snel kwam het idee om dit jaar iedereen te betrekken", klinkt het. Zo is het ‘Spring Shopping Weekend’ ontstaan. “We hebben ons dan ook niet beperkt tot centrum Dendermonde want ook Verkèn Sint-Gillis sprong meteen mee op de kar en hebben we ook Grandioos Grembergen mee uitgenodigd.”

“Het mindere weer laat ons nog meer verlangen naar de lente en hopen we op een druk weekend in de winkelstraten. Met meer dan 25 deelnemende handelaars in zo goed als alle sectoren kunnen we van een succes spreken.” Speciaal voor dit weekend zullen de winkels dus ook op zondag open zijn, wat geen evidentie is voor iedere winkel, maar het ondernemerschap in Dendermonde is groot voor dit weekend. Een aantal handelaars gaan dit weekend een stapje verder. “Naast de Cadeaubon actie houden zij nog opendeurdagen of extra kortingen dit weekend. Redenen genoeg voor een weekendje shoppen dit weekend in Dendermonde.” Het stadsbestuur deed ook een extra bijdrage voor deze actie, waardoor de prijzenpot nog groter is.