Dug-out met foute tekening krijgt nog staartje: prent is gebaseerd op foto van Nazi die Joodse moeder met kind doodschiet

DendermondeDe commotie die in Dendermonde ontstond door de tekening van een schietende man op het zijpaneel van een dug-out is in de loop van de dag alleen maar groter geworden. Het paneel is ondertussen dan wel overschilderd, maar de prent blijkt gebaseerd op een bekende foto van de holocaust, van een Nazi die in een Joodse moeder met kind doodschiet. Bij de sportdienst van de stad blijkt niemand te weten waar ze het paneel vandaan gehaald hebben.