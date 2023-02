Drie voertuigen betrokken bij kop-staartbotsing aan wegenwerken in Dendermonde

Deze week in alle brievenbus­sen: Stadsmaga­zi­ne in nieuw jasje

Het Stadsmagazine van Dendermonde zit in een nieuw jasje en valt deze week in alle brievenbussen van de stad. Voortaan zal het tijdschrift tweemaandelijks in plaats van maandelijks verschijnen. Voor inwoners met een leesbeperking komt het magazine voorgelezen op cd-rom.