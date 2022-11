Drie maanden rijverbod voor zwaar dronken bestuurder die rotonde langs verkeerde kant neemt

Buggenhout Rookontwik­ke­ling onder dak afkomstig van schouw­brand

In de Kalkenstraat in Buggenhout is vrijdagochtend rookontwikkeling ontstaan onder het dak van een woning. De rook bleek afkomstig te zijn van de schouw, waar mogelijk een defect aan was. Schade was er niet door de brand en de bewoners bleven ongedeerd.

13:57