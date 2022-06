Drie dorpen krijgen deze zomer pop-up skateparken

Dendermonde/Appels Drie jaar cel en therapie voor man die handrem auto bovenop brug optrekt na ruzie met vriendin

De 27-jarige man uit Dendermonde die in februari vorig jaar plots de handrem optrok van de wagen waar zijn vriendin mee reed, is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke celstraf. Het gevaarlijke manoeuvre gebeurde bovenop de Ooiebrug in Appels, mét twee kleine kindjes op de achterbank. Voor “al die cinema” zoals Dieter V. het zelf noemde, moet hij in therapie.

