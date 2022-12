Drie blokspots voor studerende jongeren

Tot dinsdag 31 januari kunnen jongeren op verschillende locaties in Dendermonde studeren. De stad komt daarmee tegemoet aan de vraag van studenten die niet thuis, maar op verplaatsing rustig en geconcentreerd willen blokken. Een blokspot bij de Jeugddienst, aan het Sas, is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 16.30 uur en op woensdag van 9 tot 19 uur. Ook in de bibliotheek,aan de Kerkstraat, bevindt zich een blokspot. Daar studeren kan van maandag tot vrijdag, telkens van 10 tot 19 uur, en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Tenslotte kan er ook in Jeugdhuis Zenith, aan de Otterstraat, geblokt worden. Dat is het geval van maandag tot vrijdag, telkens van 10 tot 17 uur.