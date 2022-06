Drie bestuurders onder invloed tijdens weekend zonder alcohol

De controles vonden plaats in Schoonaarde, Grembergen en Sint-Gillis-bij-Dendermonde. In totaal werden er 478 bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole, drie van hen waren onder invloed bij de controle. Twee bestuurders kregen een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Een bestuurder was onder invloed van drugs en mocht zijn rijbewijs meteen 15 dagen afgeven. Hij zal later nog voor de rechtbank mogen verschijnen. Daarnaast stelde de politie ook nog enkele andere overtredingen vast. Een voertuig reed zonder verzekering en een andere bestuurder had geen geldige keuring bij zich. Tot slot was er ook nog een leerlingbestuurder die reed terwijl ze niet voldeed aan de voorwaarden.