Drie agenten springen in Dender nadat man in water belandt: alle vier onderkoeld naar ziekenhuis

Dendermonde Drie twintigers in cel na mislukte ripdeal, dealer nog maar pas op vrije voeten

Drie jonge twintigers zitten sinds twee weken in de cel na een foutgelopen drugsdeal in Dendermonde. Een van hen is Said R., die eerder dit jaar nog een celstraf kreeg voor het bedreigen van een agent. Hij werd vrijgelaten in augustus, maar heeft zijn leven dus nog niet gebeterd.

15 december