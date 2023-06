Dorpsfeest kan op grote belangstelling rekenen

Politie haalt acht dronken bestuur­ders uit het verkeer tijdens controle­week­end

De lokale politie van Dendermonde heeft afgelopen zaterdag een controle gehouden op alcohol en drugs in het verkeer. Er werden in totaal acht bestuurders uit het verkeer gehaald die te veel gedronken had. Vier bestuurders kregen meteen een rijverbod van 15 dagen.