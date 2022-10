Door succes verlengd: Expo Nachtraven nog tot eind oktober te ontdekken

Lebbeke Tempera­tuur overal lager, straatver­lich­ting gedoofd en geen ijspiste: Gemeente grijpt drastisch in om energiecri­sis het hoofd te bieden

De stijgende energieprijzen laten zich overal voelen, ook in Lebbeke. Het gemeentebestuur neemt maatregelen voor openbare verlichting en de verwarming in openbare gebouwen. En de ijspiste op de Grote Plaats.... die moet een jaartje overslaan. Wij stelden burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V) zeven vragen over hoe Lebbeke de energiecrisis aanpakt. “Op basis van huidige prognoses zou onze energiefactuur stijgen van 900.000 euro naar 1.500.000 euro op jaarbasis”, stelt hij. “We moeten dus wel ingrijpen, want we betalen dit met centen van de inwoners.”

