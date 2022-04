Donckstraat twee weken afgesloten door werken

Een aannemer is in opdracht van watermaatschappij Farys aan de slag gegaan in de Donckstraat. De rijbaan is daardoor afgesloten ter hoogte van huisnummer 59. Doorgaand verkeer kan daardoor de straat niet in en moet omrijden. Plaatselijk verkeer kan alleen tot aan de werfzone rijden. Er geldt ook een plaatselijk parkeerverbod in de werfzone. Fietsers en voetgangers behouden wel een doorgang. De werken zullen tot 12 mei duren. Daarna wordt de straat weer opengesteld.