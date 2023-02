Doek valt definitief over verkavelingsproject aan Lange Dijkstraat: Raad van State geeft stad gelijk

Na jarenlange procedureslag en gekrakeel valt definitief het doek over de aanleg van een nieuwe verkaveling aan de Lange Dijkstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. De Raad van State heeft stadsbestuur gelijk gegeven.

Het dossier rond deze verkaveling loopt al ettelijke jaren. Al in 2017 ontstonden plannen voor een nieuwe woonwijk in de omgeving van Lutterzele. Een verkavelaar wilde in het binnengebied tussen Hullekenstraat, Lange Dijkstraat, Spoorwegstraat en Rooland een bouwproject van 36 woningen en 46 appartementen, verspreid over vier flatgebouwen van vier bouwlagen, realiseren. Het zorgde direct voor protest bij buurtbewoners, die vreesden voor een te grote toename van verkeershinder en visuele hinder.

En ook politiek zorgde het dossier voor spanningen. Want nadat het schepencollege het dossier aanvankelijk een positief advies had gegeven, ontstond intern heibel binnen CD&V over het project. CD&V’ers Dirk Abbeloos en Dieter Mannaert maakten er geen geheim van geen voorstander te zijn van dit project “omdat Sint-Gillis al genoeg was volgebouwd”.

Uiteindelijk besliste de gemeenteraad om de wegenis voor die verkaveling toch af te keuren. Zo’n wegenisplan heeft normaal als eerste goedkeuring nodig om een verkaveling ooit te kunnen realiseren. Vervolgens keurde het schepencollege ook de aanvraag voor de verkavelingsvergunning af. “Te grootschalig en er is geen draagvlak voor”, klonk het. De verkavelaar ging daarop tegen deze beslissing in beroep bij de provincie Oost-Vlaanderen. Maar ook daar keurde de deputatie de vergunning begin 2021 af.

De verkavelaar stapte evenwel ook naar de Raad van State om de weigering van het wegenisplan aan te vechten. Maar met het arrest dat die Raad van State recent afleverde, krijgt het stadsbestuur toch gelijk. De Raad ziet geen graten in de weigering van de gemeenteraad. Dat betekent dat de verkaveling zoals die voorlag nu definitief van de baan is.

CD&V-schepen Dirk Abbeloos, die er nooit geheim van maakte tegen deze verkaveling te zijn, reageert tevreden. “We hebben met de gemeenteraad geluisterd naar de bezorgdheden van de inwoners van Sint-Gillis en niet per sé naar de natte droom van projectontwikkelaars”, zegt hij. “De Raad van State heeft nu bevestigd dat we daar gelijk in hadden. Dit dossier is ook aanleiding geweest om een ruimtelijk plan met woonvisie voor het hele grondgebied van Dendermonde te ontwikkelen. Dat bepaalt waar in de toekomst welke woonvormen kunnen komen. Daardoor is er nu meer zekerheid rond gewenste ontwikkelingen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.