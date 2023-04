Dieven stelen op klaarlichte dag koersfietsen ter waarde van 10.000 euro in Dendermonde

Directie woonzorg­cen­trum trakteert medewer­kers die met de fiets komen

Heel wat personeelsleden van het woonzorgcentrum Mariatroon schreven zich in op de actie ’ik fiets naar het werk’. Dit initiatief steunt de goede doelen Habbekrats & het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen onder het motto ‘Samen fietsen we voor een beter milieu, een betere gezondheid en het goede doel’.