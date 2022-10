Dieter Mannaert zet feestzaal ‘t Fabriek in etalage voor verkoop: “‘t is goed geweest”

Baasrode/Dendermonde‘t Fabriek in Baasrode staat te koop. Als bedrijfsgebouw of om als feestzaal voort te zetten. Eigenaar Dieter Mannaert (46) smijt zich in 2023 nog een laatste keer in de eventsector, maar houdt het daarna voor bekeken. “Als je vaststelt dat je alles wel eens gezien en meegemaakt hebt, is het tijd voor iets anders”, zegt hij.